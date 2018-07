De laatste afspraak 14 juli 2018

00u00 0

Een paar dagen geleden: de taxichauffeur reed met veel noten op zijn zang hélemaal fout - voor de zóveelste keer op dit WK. Toen de journalisten van De Persgroep in de taxi hun ongenoegen duidelijk maakten, was de chauffeur dermate ontdaan en boos dat hij ineens met 150 kilometer per uur een 'sens unique' inreed. De zot. De Mundial in Rusland was - tenzij voor avonturiers en dagtrippers - bijwijlen kafkaiaans.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN