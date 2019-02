De Kromme 75 column 20 februari 2019

Vandaag wordt Willem van Hanegem 75. Zelf heeft hij niets met verjaardagen, maar in Rotterdam en omstreken zijn artiesten en cabaretiers gemobiliseerd voor een uitbundig feest. Nog steeds wordt Willem in één adem genoemd met Johan Cruijff, al zijn beide grootheden van het Nederlandse voetbal niet helemaal vergelijkbaar. Johan was van Ajax en Willem van Feyenoord. Van Hanegem was linkspoot op het middenveld, even gemeen als briljant. Een beuk hier, een elleboog daar. Cruijff was eleganter.

