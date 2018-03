De Kreuners sluiten eerste dag Worstenfeesten af 22 maart 2018

Walter Grootaers en co sluiten op vrijdag 17 augustus als hoofdact de eerste dag van de Worstenfeesten af in Vlimmeren (Beerse). Ook The Amazing Flowers, Popgunnn, Ghostrockers, Soulbrothers en The Dirty Daddies staan er op het podium. De Worstenfeesten vinden plaats van 17 tot 19 augustus, op die laatste dag kan met genieten van de traditionele grote kleinevelokeskoers.