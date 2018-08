De Kreuners brengen hommage in Limburg 17 augustus 2018

Van over de hele wereld stromen de lofbetuigingen voor Aretha Franklin toe, en ook in ons land zal de zangeres geëerd worden. Het nieuwe Sint-Truidense PIT Festival, nu zondag, zal opgedragen worden aan de Queen of Soul. "Alle artiesten - ook De Kreuners, de hoofdact - gaan een hommage aan Aretha brengen. Zo zal haar 'soul' boven Sint-Truiden hangen", zegt evenementenschepen Pascal Vossius. (DSS)