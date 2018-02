De kracht van nieuwe lucht Mogelijke verrassingen Roelandts 19 februari 2018

Bij Lotto Soudal hebben ze nu al spijt dat Jürgen Roelandts vertrokken is. Op zijn 32ste verliet de Vlaams-Brabander het vertrouwde nest voor een avontuur bij BMC. Roelandts moet in de klassiekers de eerste luitenant van Greg Van Avermaet worden en de Amerikaanse ploeg mag op beide oren slapen: Roelandts zal er staan. Hij won een etappe in de Ronde van Valencia en sprintte vorige week met de besten mee in de Ronde van de Algarve. Roelandts droomt nu al luidop van Kuurne-Brussel-Kuurne.

