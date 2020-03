Exclusief voor abonnees De koningin bakt cake 16 maart 2020

Heeft koningin Mathilde echt een hele zondag in de keuken gestaan, nu ook (bijna) alle koninklijke activiteiten geschrapt zijn? Het zou zomaar kunnen, want ze bracht samen met haar jongste dochter, prinses Eléonore (11), en haar oudste zoon, prins Gabriël (16), "huisgemaakte cake" en twee grote manden vol paasbloemen naar de bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum Huis Heizel in Brussel. De cadeautjes waren bedoeld als "hart onder de riem" voor de ouderen en het verzorgend personeel. Binnengaan deed de koningin niet - ook voor haar geldt een bezoekverbod - maar zwaaien deed ze wel. Van achter het raam, natuurlijk.