De Klimmende Tweeling Loic en Gaetan De Groote (15) 11 mei 2020

00u00 0

Het begon in een opwelling tijdens één van de dagelijkse trainingstochtjes van de eeneiige tweeling Loic en Gaetan De Groote in de Vlaamse Ardennen. Ze wonen in Orroir, aan de Waalse kant van de Kluisberg, en kennen alle steile puisten uit de Ronde van Vlaanderen op hun duimpje. "We waren de Wolvenberg naar boven gefietst en toen zeiden we tegen mekaar: 'Waarom doen we het niet nog eens?'", zegt Gaetan. Ze beklommen de kasseitjes 10 keer en vonden dat zo geestig dat ze nog eens terugkeerden om de helling zoveel mogelijk op en af te rijden - ze stopten pas na 32 beklimmingen. Intussen hebben ze elke week een typische Vlaamse kasseihelling verorberd: 30 keer de Paterberg, 22 keer de Oude Kwaremont, 21 keer de Koppenberg en 30 keer de Kanarieberg. "Op de Kanarieberg hadden we pech: we wilden het record van het meeste beklimmingen op Strava verbeteren, maar we draaiden aan de voet blijkbaar telkens iets te vroeg terug", zegt Gaetan. "Dus werd het niet aanvaard. Maar ach, iedereen kan zien dat we het wél gedaan hebben." (SSL)

