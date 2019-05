Exclusief voor abonnees De kleintjes rekenen door 25 mei 2019

00u00 0

We klopten aan bij 100 van de ruim 800 jeugdvoetbalclubs in Vlaanderen - verdeeld over alle niveaus, van vierde provinciale tot profclubs - en polsten naar hun lidgeld. Alle ploegen die we vijf jaar geleden ook al eens hadden bevraagd, hebben hun lidgeld intussen opgetrokken, gemiddeld met 72 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis