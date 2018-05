De kleertjes die Mawda niet meer kan dragen 24 mei 2018

Meer dan 600 mensen zijn gisteravond bijeengekomen op het Poelaertplein in Brussel om de tweejarige Mawda te herdenken en haar dood aan te klagen. Op het plein werd kinderkleding opgehangen aan waslijnen, als symbool voor de kleertjes die Mawda nooit zal kunnen dragen. Aanwezigen zeggen geschokt te zijn door de manier waarop het meisje om het leven is gekomen. "Het is onbegrijpelijk dat dit in deze tijden nog kan gebeuren. Er moet dringend iets veranderen aan ons beleid, want dit is gewoon onmenselijk. Het voelt aan alsof een van mijn eigen kinderen gestorven is", klonk het. 's Avonds werd nog een wake gehouden, die uitmondde in een fakkeltocht door de straten van Brussel. Daarbij raakte één combi raakte beschadigd. (VDBS)

