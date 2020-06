Exclusief voor abonnees De kickerkoningin 05 juni 2020

Er wordt dan toch gevoetbald in België. Samen met enkele kinderen speelde koningin Mathilde gisteren tafelvoetbal bij vzw Amarrage in het Waals-Brabantse Houtain-le-Val. Die vereniging voor jeugdhulp vangt kinderen tussen 3 en 18 jaar op die daar door de autoriteiten zijn geplaatst. De koningin wilde weten welke impact de coronamaatregelen hebben op de levens van de jongeren, maar maakte ook tijd voor ontspanning. Mathilde en haar jonge teamgenoot kickerden met de blauwe mannetjes tegen de rode ploeg. De uitslag van de wedstrijd is niet bekend. (PhG)

