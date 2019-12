Exclusief voor abonnees De keuze van Stephan Keygnaert 2019 28 december 2019

00u00 0

KONING MARADONA 29/10 Hoe oud schat u 'Pluisje'? 59 is hij. Zou u niet zeggen, toch? Sixty-nine, eerder. (Af)geleefd. Doordrongen van whisky & cocaïne. In 2019 kwam de film uit. Alles werd duidelijk: geen mens die zo'n leven overleeft. Moet je erom lachen of huilen? Hopelijk strijdt hij het gevecht met zichzelf niet alleen, want niet alles is zijn fout en schuld geweest. En voor de liefhebber is Maradona nog steeds wat ie altijd geweest is: koning. Hijs Diego op zijn troon.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis