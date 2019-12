Exclusief voor abonnees De keuze van Rik Torfs 2019 28 december 2019

ER ZIT SCHOONHEID IN DE POGING

10/10 Demiclowns in een rusthuis in Hasselt. Ze proberen mensen met dementie, met troebele geesten, weer even helderheid te geven, zichzelf terug te vinden. Soms lukt dat. Soms ook niet. Altijd is er de schoonheid van de poging. Heeft het leven zin? Dat blijft een open vraag. Eén ding is zeker: nooit is het zinloos aan andere mensen aandacht te besteden, wie ze ook zijn, hoelang ze misschien al vertrokken zijn uit wat wij het dagelijkse leven noemen.

