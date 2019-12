Exclusief voor abonnees De keuze van Jelle Brans 2019 28 december 2019

SUBLIEM TOT IN DE DOOD

19/02 Na een lang en krankzinnig vol leven, decadent, grandioos en volstrekt niet meer van deze tijd, sterft Karl Lagerfeld. Op zijn 85ste, in het hart van de modemaand, met nog twee grote shows op de agenda: ook dat was subliem gedaan. Sterven in het - ongetwijfeld naadloos passende - harnas. Op de voorstelling van zijn allerlaatste Chanel-collectie plenken Karls muzes van vroeger en nu bittere tranen. Allen gekleed in zwart en wit, selbstverständlich.

