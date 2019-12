Exclusief voor abonnees De keuze van Hugo Camps 2019 28 december 2019

00u00 0

DE ADEL VAN DE SPORT

12/10 De Keniaanse afstandloper Eliud Kipchoge liep als eerste de marathon in minder dan twee uur. Historisch. En zie dan dat schrale lijf van hem, een wormpje door het oog van een naald getrokken. Wel met een oud gezicht vol oorlogsjaren. Maar wat een prestatie, wat een geweldenaar. Daar kan geen klassieker of bokspartij tegenop. Marathonlopers zijn de adel van de sport en meer algemeen van de mensheid. Rechtstaand sterven en doorlopen, je komt het alleen in deze olympische discipline tegen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis