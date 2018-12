De keuze van Anke Michiels, onze NINA-columniste 29 december 2018

Als onze Rode Duivels het tot in de halve finale geschopt hebben in Rusland, hebben ze dat deels ook aan deze vrouw te danken: Beth Martínez. Schotse schone. Soulmate van onze bondscoach. De vrouw bij wie hij al zeventien jaar graag thuiskomt. En die elke wedstrijd volgt, langs de zijlijn. "Voor Roberto is het fijn om weten dat er toch één iemand in de tribunes zit die hem nooit ofte nimmer zal beoordelen op wat er op het veld gebeurt." Stand by your man? You bet(h)!

