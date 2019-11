Exclusief voor abonnees De Ketele-Ghys aan de leiding 15 november 2019

Voor het eerst tijdens deze Gentse Zesdaagse zinderend sportief vuurwerk in de eerste ploegkoers van de derde avond, een wedstrijd over 45 minuten. De eerste twee dagen werden getekend door de al te talrijke valpartijen. Kenny De Ketele en Robbe Ghys tekenden vroeg in deze koppelrit voor een doublette. Enkel Tosh Van der Sande en Jasper De Buyst konden in dezelfde ronde blijven van de pionnen van Sport Vlaanderen-Baloise. De Lotto-Soudalboys zetten deze madison naar hun hand, maar De Ketele-Ghys namen de algemene leiding over van Havik-Van Schip. De Italiaan Francesco Lamon werd in de loop van de avond ziek en werd geneutraliseerd.

