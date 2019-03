De Ketele gaat voor medaille in puntenkoers 01 maart 2019

00u00 0

Geen Australische kwelduivel voor Kenny De Ketele vanavond in het WK puntenkoers. Niet uittredend wereldkampioen Cameron Meyer, maar de jonge Kelland O'Brien komt aan de start. In het verleden haalde 'Ketelken' in de puntenkoers al drie keer het podium van de puntenrit, maar hij stond nog niet op het hoogste trapje. "Ook al is de puntenkoers geen olympische discipline, ik ga voor een medaille", verduidelijkt de 33-jarige pistier zijn ambitie. "Met de conditie die ik heb, zit dat er zeker in. Begin januari liep ik op de voorlaatste avond van de zesdaagse van Rotterdam bij een val een sleutelbeenbreuk op. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de zesdaagsen van Bremen en Berlijn te moeten schrappen, ben ik veel frisser. Zowel in de benen als in het hoofd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN