De Ketele en De Pauw kunnen medailleoogst niet aandikken 05 maart 2018

Vorig jaar vijf medailles op het WK in Hongkong, dit keer slechts twee in Apeldoorn: goud voor Nicky Degrendele (keirin) en zilver voor Jolien D'hoore (scratch). De oogst valt tegen. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw werden in het WK ploegkoers pas achtste.

