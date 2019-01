De Ketele breekt sleutelbeen in Rotterdam 08 januari 2019

Gisterenavond kwam Kenny De Ketele in de finale van de ploegkoers in de Zesdaagse van Rotterdam ten val. Daarbij brak de Europese kampioen zijn sleutelbeen. Het duo won toch deze koppelrit. Ploegmaat Robbe Ghys werkte de rest van de voorlaatste avond af met de Pool Wojciech Pszczolarski. Diens ploegmaat Daniel Staniszewski haakte voor de start van de vijfde avond af met een letsel aan het kaakbeen. Voor De Ketele, die deze winter ook al drie ribben brak, komt deze sleutelbeenbreuk acht weken voor de wereldkampioenschappen in het Poolse Pruszkow heel ongelegen. (FHN)