De Kerpel slaat stuk tand uit bij Van Quickenborne 11 maart 2019

Op een boksgala in Kortrijk, waar lichtgewicht Delfine Persoon voor de tiende keer wereldkampioene werd, zorgden Freddy De Kerpel (70) en Vincent Van Quickenborne (45) voor de verrassingsact. En een verrassing, dat werd het ook voor de Open Vld-burgemeester. "Ik was niet goed voorbereid. Alles wat ik van boksen afweet, heb ik op tv gezien. Vlak voor de wedstrijd hebben we nog even overlegd, Freddy en ik, maar dat was het ook. Ik had geen gebitsbescherming in, want Freddy 'zou niet hard op mijn gezicht kloppen', zei hij. Tja, ik heb toch een goeie pets gekregen, en toen is er een stuk tand afgekraakt. 'Je stond wat fel, ik heb je er toch één moeten geven', zei hij achteraf. Och, ik maak er geen drama van. Ik heb het amper gemerkt en het is een kies - je ziet het amper. Ik weet nog niet of ik daarvoor naar de tandarts ga." (JME)

