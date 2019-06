Exclusief voor abonnees De Kerpel out voor Grand Final 18 juni 2019

Hockey

Red Lion Nicolas de Kerpel kan volgende week niet deelnemen met de Red Lions aan de Grand Final van de Pro League in Amsterdam. Zondag liep de Kerpel na contact met de Nieuw-Zeelandse keeper Joyce een scheur aan de ligamenten van de enkel op. Hij is vier tot zes weken out. (WWT)