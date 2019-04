Exclusief voor abonnees De Kerpel: "Ik geef haar 60% winstkans" 16 april 2019

Ook de Belgische ex-bokskampioen Freddy De Kerpel kijkt uit naar de kamp tussen Persoon en Taylor: "Ik overdrijf niet, dit is echt top van de top. Ik vind de affiche nog groter dan de kamp tussen Claressa Shields (die zich de grootste bokster aller tijden noemde, red.) en Christina Hammer bij de middengewichten vorig weekend. Ook voor Persoon gaat het nu om de wereldtitel van de vier wereldboksbonden, en de locatie in Madison Square Garden is superieur." Sportief dicht hij Persoon goede kansen toe: "Voor het grote publiek in Amerika zal Taylor als olympisch kampioene favoriet zijn, maar ik geef Persoon zestig procent kans om te winnen. Als het publiek in Amerika Persoon leert kennen, zullen ze haar ook goed steunen." De vrijspraak vorige week over een dopingcontrole in oktober 2018 waarin Persoon geen urinestaal kon afleveren, vindt De Kerpel logisch: "Persoon is eerlijk op alle gebied. Ik leg mijn hand op het blok en je mag het afkappen als het niet zo is." (BF)

