Exclusief voor abonnees De Keizer van de Sigarenberg Seppe Odeyn (33) 11 mei 2020

00u00 0

Dat profrenner Victor Campenaerts niet vies is van een uitdaging, weten we sinds zijn werelduurrecord vorig jaar in Mexico. Maar voor hij zijn 55,089 kilometer afhaspelde, zette hij een ander record op de tabellen: 100 keer de Sigarenberg in Winksele op en af rijden. In volle coronatijd deed wielertoerist Wim Claessens (41) nog vijf beurten beter. Al moet die nu op zijn beurt toekijken hoe Seppe Odeyn dit weekend 239 (!) keer de 800 meter lange heuvel opfietste. De voormalig wereldkampioen duatlon (2016) deed het nadat hij vorige week ook al een tocht van 100 kilometer liep onder de acht uur. Odeyn verzamelde in zijn 393,2 kilometer zo'n 8.890 hoogtemeters, genoeg om virtueel de Mount Everest op te rijden - meteen ook het doel van zijn onderneming. "Stijf ben ik niet echt", reageerde Odeyn, die z'n 'kunstjes' uit de doeken doet in podcast 'De Jogclub'. "Ik heb vooral last van 'nen doeffen kop', zoals we dat hier zeggen. (lacht) De hoogte, hé. Op 8.848 meter is de lucht altijd ijler. Het ging totaal niet vooruit. Na 5 uur klimmen zat ik nog niet eens in de helft. Ik had in dat opzicht wel een paar mentale dipjes. Toen ik aan 100 zat, heb ik even aan Victor gedacht. Ik had bij wijze van spreken toch al 'iemand' geklopt." (DMM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen