De kapitein geeft het goede voorbeeld

Kevin De Bruyne (26) leidde zijn team gisteren voor het eerst in zijn carrière uit de tunnel. Op Feyenoord, eind september, had hij de kapiteinsband al eens tien minuten gedragen na twee wissels, maar dit was anders. Tegen Bristol, in de heenmatch van de halve finale van de League Cup, had hij vanaf de aftrap de band rond zijn linkerarm. De Bruyne maakt bij City sinds dit seizoen deel uit van de spelersraad, op voorspraak van zijn trainer Pep Guardiola. Hij is de vijfde in lijn na Vincent Kompany, David Silva, Fernandinho en Sergio Agüero. Geen van die vier stond gisteren aan de aftrap, vandaar dat De Bruyne met de band mocht pronken. En een aanvoerder geeft het goede voorbeeld. De Bruyne stak met de bal aan de voet het veld over, stuurde Raheem Sterling diep en knalde de teruglegger met zijn rechter onhoudbaar tegen de touwen. Het was een belangrijk doelpunt, die gelijkmaker. Ook met het oog op de terugmatch over veertien dagen. Want een experimenteel Man City had meer moeite met tweedeklasser Bristol City dan gedacht. Net voor rust was Bristol, dat in de vorige ronde Man United had geëlimineerd, op voorsprong geklommen. Mangala klungelde, Stones haakte zijn belager en Reid zette vanop de stip de 0-1-ruststand op het bord. City bleef ook na De Bruynes gelijkmaker domineren, maar een moedig Bristol hield stand. Pas in de slotseconden bezorgde Sergio Agüero City de zege. Guardiola en co zijn nog altijd op koers voor alle prijzen.

