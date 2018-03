De kandidaten 19 maart 2018

Bahador (27), financieel recruiter

De goedlachse Baha - zijn roepnaam - is geboren in Iran en woonde er tot zijn 10de. Nu werkt hij als financieel recruiter in Gent. Hij heeft een vriendin en is fanatiek supporter van KAA Gent en van Esteghlal, de grootste ploeg van Iran. Hij houdt van Avicii, The Weeknd en wat op Qmusic komt.

