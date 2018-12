De kampioen veert op 03 december 2018

6 op 21. De titelhouder in de touwen gedrukt. Wankelen, maar niet vallen. Een bokser kent het gevoel. Net dán slaat de echte kampioen terug, met één welgemikte uithaal. Djoef. Club Brugge-Standard: 3-0 (en het had 5-0 kunnen zijn). De score én de manier waarop waren een statement. Nog eens een heerlijke voetbalsymfonie: uptempo, aanstekelijk en vol overgave. "Dit was het beste Club van de voorbije maanden", knikte Leko. "Ik heb genoten." Preud'homme had zich zijn terugkeer naar Brugge anders voorgesteld. Zijn ogen spuwden vuur. Als hij kon en mocht, hij had de perszaal verbouwd.

