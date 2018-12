De kaartjesschrijvers m/v van de week 29 december 2018

In deze eindejaarsperiode verdienen ze een krans: mensen die nog de tijd en moeite nemen om met de hand een mooie kaart te schrijven, in een enveloppe te steken en op de post te doen. Zoals de vele lezers die al een kaartje stuurden naar de 29-jarige Derek, die over zijn eenzaamheid vertelde in onze krant.