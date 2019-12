Exclusief voor abonnees De jongste wint online, de oudste per post 07 december 2019

Coens haalde 12.101 stemmen (53,12%), Mahdi 10.681 (46,88%). In totaal hebben dus 22.782 van de 44.105 CD&V-leden hun stem uitgebracht in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen: ruim de helft en een 200-tal meer dan in de eerste ronde. Het gros van de stemmen (17.650) werd online uitgebracht. 5.103 stemformulieren kwamen binnen per post. Opvallend: Mahdi wint online, met 9.315 stemmen. Coens haalde er online 8.335, maar was wel veel populairder bij de leden die hun stemformulier opstuurden met de post. Hij kreeg er zo 3.766 stemmen bij. Mahdi haalde 1.366 stemmen per brief.

