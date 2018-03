De jongste kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2018

De 17-jarige Maikel Van Eylen uit Vilvoorde wordt de jongste kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Pas vijf dagen voordien wordt hij 18 jaar, de minimumleeftijd om te kunnen deelnemen. Dat jongeren en ondernemen zijn favoriete thema's zijn, hoeft niet te verrassen: ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft de jonge CD&V'er al een eigen bedrijf met meer dan 21.000 klanten, dat zich specialiseert in webhosting en webdesign. De student-ondernemer volgt daarnaast een opleiding als trucker. "Leeftijdsgenoten vinden het impulsief dat ik dit allemaal doe, maar ook wel moedig." Op welk resultaat hij hoopt op 14 oktober? "Ik ga me helemaal smijten en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik ga vooral goed luisteren naar wat de mensen tijdens de campagne te zeggen hebben." (DBS)

HLN