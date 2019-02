De Jongh keert terug naar plek ongeluk 19 februari 2019

Trek-Segafredoploegleider Steven de Jongh is met zijn vrouw Renée Meijer voor het eerst teruggekeerd naar de plek in de buurt van Girona, waar hij in oktober 2018 crashte met zijn fiets en bewusteloos achterbleef langs de kant van de weg. De 45-jarige Nederlander bleef urenlang vermist. "Het was héél emotioneel", schrijft zijn echtgenote op Instagram. "Er zijn wat tranen gevloeid, maar ik ben o zo blij om dit samen met Steven te doen." De twee kwamen uitgerekend Robert Gesink tegen in de bewuste afdaling. Gesink hielp destijds mee zoeken naar De Jongh. "We hebben hem sinds die ene dag niet meer gezien. Toeval?", aldus Meijer. (XC)

