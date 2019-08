Exclusief voor abonnees De jonge spelers BLIKVANGERS 14 augustus 2019

In de voorbereiding liet Tempo Overijse al enkele mooie dingen zien. Conditioneel lijkt de ploeg veel sterker te staan dan vorig seizoen en er werden spelers met naam aangetrokken. Het wordt nu vooral zaak om hierin te blijven groeien. Daarnaast is het zo dat Overijse over een kern beschikt met heel veel jonge spelers. Het is voor Overijse te hopen dat zij geen terugslag kennen en dat blessures - door het hogere ritme- uitblijven.

