De jeugd doet het

Het was de 18-jarige, onbekende jeugdspeler Amuzu die Anderlecht behoedde voor een nieuwe blamage. De jeugd moest het voorbeeld geven in het Astridpark. Amuzu deed wat Teo en Onyekuru niet konden, namelijk scoren. "Ik ben de coach echt dankbaar voor deze kans", aldus Amuzu na afloop. "Normaal ging ik niet spelen. Dat ik meteen kon scoren, voelt echt goed. Ik ben heel blij. Het was een schitterende pass van Trebel. Ik heb niet nagedacht en meteen getrapt."

