De informateur ploegt, de burgemeester glijdt

09 december 2019

00u00 0

Terwijl Paul Magnette (PS) in het weekend verder werkte aan zijn nota voor de koning, hield N-VA-voorzitter Bart De Wever het iets luchtiger. De Antwerpse burgemeester bond de skilatten aan om officieel de Snow Trail te openen, een skipark aan de Antwerpse kaaien. De hele Antwerpse binnenstad baadt in de kerstsfeer dankzij 'Winter in Antwerpen'. Zaterdag kwamen 110.000 mensen naar de openingsavond. Volgens Lorin Parys van N-VA nam zelfs informateur Magnette even de tijd om op de kerstmarkt rond te kuieren na zijn 'beleefdheidsbezoekje' aan De Wever, zo zei hij in 'VTM Nieuws'.

