Exclusief voor abonnees De idolen van Remco evenepoel: z'n ouders, Gilbert en... Usain Bolt 10 april 2020

00u00 0

Cyclingnews.com vroeg Remco Evenepoel (20) naar zijn jeugdidolen, mensen die een impact hebben gehad op zijn nog jonge leven. Op nummer 1, geen verrassing: "Mijn ouders." Wordt ook genoemd: Philippe Gilbert. "Ik begon hem te volgen na zijn wereldtitel in 2012. Ik las elk artikel over hem. Ik kijk naar hem op omwille van zijn mentaliteit. Hij gaat altijd 100% voor zijn doelen, zowel in de koers als in het dagelijkse leven." Ook Usain Bolt is voor Evenepoel een rolmodel. "Eén van de grootste olympische atleten ooit. Toen ik hem bezig zag op tv, dacht ik: 'Op een dag wil ik ook zoiets speciaals doen.'" Tot slot: hulde aan zijn ploegmaats en de renners die de voorbije jaren het leven lieten, zoals Bjorg Lambrecht en Stef Loos. "Opdat ze nooit zouden vergeten worden." (JDK/DMM)

