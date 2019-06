Exclusief voor abonnees De ideale teambuilding? Met kano afval uit water vissen 01 juni 2019

Energiebedrijf Biostoom en teambuildingbedrijf The Outsider Coast hebben samen kano's gekocht. "De bedoeling is dat we met schoolkinderen of werknemers van bedrijven in kanalen of haventoegangen afval uit het water vissen. Aan boord zijn drie vuilnisbakken om het afval te sorteren. Het verzamelde afval wordt daarna naar Biostoom gebracht, waar het verbrand wordt en omgezet in energie", vertelt Geert Uytterhoeven van The Outsider Coast. De stad steunt het project. "Het is mooi om deze samenwerking te zien. Er is nog een lange weg te gaan en daarom willen we als stad ook extra inzetten op educatie", vertelt schepen Silke Beirens (Groen). (LBB)

