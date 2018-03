De hoofdrolspelers 03 maart 2018

Silvio Berlusconi (81, Forza Italia)

"Nergens anders in Europa zou de bevolking de comeback toejuichen van een 81-jarige man die driemaal premier is geweest, veroordeeld is voor fraude en aangeklaagd voor zedenfeiten", zegt Hendrik Vos. "Alleen in Italië is zoiets mogelijk." Premier kan Berlusconi niet voor de vierde keer worden, precies omwille van die veroordeling, maar hij kan na zondag wel de kingmaker zijn van een nieuwe regering. En in 2019 loopt zijn schorsing af.

