De hele wereld treurt

Werkelijk overal ter wereld treurden basketfans voor Kobe Bryant. Aan het Staples Centre, het stadion van de LA Lakers, kwamen honderden mensen samen om hun held te herdenken. Zelfs Amerikaans president Donald Trump vond tijd om een condoleancetweet te sturen, tussen alle berichtjes door over de lopende afzettingsprocedure. De spelers van de Rockets liepen in tranen van het veld zondagavond toen ze het nieuws hoorden. Golfer Tiger Woods moest tijdens zijn partij in Torrey Pines even gaan zitten. Tennisser Nick Kyrgios speelde zijn match op de Australian Open tegen Nadal in het LA Lakers-truitje met nummer 8 van Bryant. (SSL)

