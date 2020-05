Exclusief voor abonnees De hele dag warm HET WEER 20 mei 2020

00u00 0

Vandaag is het op veel plaatsen zonnig. Enkel in het noorden van het land kunnen er wat meer wolken aanwezig zijn. Elders kan de zon volop schijnen, er ontstaan hooguit enkele kleine stapelwolken die de hemel nooit helemaal bedekken. De temperaturen klimmen ondertussen snel. Op veel plaatsen wordt de zomerse grens gehaald van 25 graden. Ook aan zee wordt het warm, bij 20 graden op het strand. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het zo goed als helder. Het is nog lang warm, met pas om 22 uur temperaturen onder de 20 graden. Na middernacht komt er opnieuw wat meer sluierbewolking opzetten. Het blijft zeer zacht bij minima rond 13 graden en een zwakke zuidoostenwind.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over weer

weersvoorspelling