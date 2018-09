De helden beginnen er weer aan 05 september 2018

Dries Mertens en Thierry Henry, intussen tot T2 gepromoveerd, begroeten elkaar hartelijk in het oefencetrum van Tubeke. Idem voor Thomas Meunier en bondscoach Roberto Martínez. Het is van 14 juli in Sint-Petersburg geleden dat de Rode Duivels voor het laatst samen op een voetbalveld stonden. Het nieuwe doel, in afwachting van het EK 2020: de Nations League.

