De Hel wordt hersteld voor de Tour 26 april 2018

00u00 0

Parijs-Roubaix ligt nog maar net achter ons en er wordt alweer hard gewerkt aan de stenen van de Hel van het Noorden. Les Amis de Paris-Roubaix, de vrijwilligersvereniging die de Noord-Franse kasseien onderhoudt, vullen deze week de gaten en putten die op 8 april zijn ontstaan. Neen, de schade is niet het gevolg van de renners en volgwagens die over de kasseien zijn gepasseerd, ze is wel ontstaan doordat steeds meer wielerfans een steen mee naar huis nemen als souvenir. Op sommige plaatsen zijn hele rijen kasseien uitgegraven en verdwenen. Normaal voeren 'Les Amis' hun herstelwerken uit in de twee weken voor Parijs-Roubaix, maar omdat de Tour het peloton deze zomer ook over de kasseien van Roubaix stuurt, zijn ze nu alweer in actie gekomen. De organisatie vraag de fans de volgende jaren meer respect te tonen voor dit erfgoed. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN