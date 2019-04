Exclusief voor abonnees De Hel is kinderspel 12 april 2019

Overmorgen is het aan de grote jongens, maar gisteren waren de kasseien van Parijs-Roubaix nog het speelveld van de toekomstige kampioenen. Als een volleerde coureur, inclusief helm en zonnebril, verkent het ene jongetje de Hel van het Noorden, terwijl z'n kameraad alles filmt met niet één maar drie camera's: één in de hand, één op de grond en één aan het fietsstuur. Mooie herinnering voor later, als ze - wie weet - als échte profs deelnemen. Dan kunnen ze met hun filmpje uit 2019 bewijzen dat ze er wel héél vroeg bij waren.

