De hattrick van 'De Zwarte Arend' 73 JAAR GELEDEN 18 april 2018

00u00 0

Vier op een rij. Niemand die het Alejandro Valverde ooit voordeed in de Waalse Pijl. Zwevegemnaar Marcel Kint strandde op drie opeenvolgende zeges. In 1943 - precies 75 jaar geleden (foto rechts) -, 1944 en 1945. Oorlogsjaren, jawel. Elke kans om het leven tijdens de tweede wereldbrand wat draaglijker te maken werd aangegrepen en sportwedstrijden speelden een belangrijke rol in die ontspanning. In tegenstelling tot vele andere koersen werd de Waalse Pijl, net als onder meer de Ronde van Vlaanderen en het BK, tijdens de bezetting van België verder georganiseerd. 'De Zwarte Arend', zoals Kint wegens zijn zwarte haren, donkere trui en scherpe neus werd genoemd, sloeg daar maximaal munt uit. In die tijd vertrok de Waalse Pijl nog in Bergen en finishte hij in Charleroi. In '43 won Kint, een kleine maand nadat hij op paasmaandag 25 april met een recordtempo ook Parijs-Roubaix naar zijn hand had gezet, met tien seconden voorsprong op Claes en Keteleer. Eén jaar later haalde hij het in de spurt van een vluchtersgroepje van vier voor Schotte en Quertinmont. En in 1945 regelde hij de spurt van een groep van vijf voor Vlaemynck en Maelbrancke. Eén record nemen ze Kint nooit meer af: dat van langst regerende wereldkampioen. Na zijn titel in 1938 werd tot 1946 namelijk geen WK meer georganiseerd. Het was Briek Schotte zaliger die zijn generatiegenoot nog het mooiste compliment toespeelde. "Kint? Vint toch, da was e coureur! " (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN