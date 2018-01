De grote slaap 00u00 0

Ook al vergaat morgen de wereld, dan nog zullen mensen vooral bezig blijven met elkaar te beduvelen. Zo luidt de teneur van 'Pest', een gitzwarte toekomstroman waarin debutant Joost Devriesere een handvol overlevingsverhalen knap aan elkaar rijgt. Net als in de rest van de

wereld valt in het Vlaamse stadje Pest een flink deel van de bevolking plots in slaap, tot en met alle foetussen. Wie wakker blijft - een mishandelde vrouw, een wereldverbeteraarster, een filmrecensent - vereffent nog snel een persoonlijke rekening of valt ten prooi aan charlatans, ontvoerders of ander losgeslagen wild. Vrolijk word je niet van 'Pest', maar Devriesere vertelt zinnige dingen die hier en daar flink tot nadenken stemmen over de wereld van vandaag.

