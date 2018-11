De grote mensen, daarentegen... 19 november 2018

Ook in Nederland waren alle kinderen braaf - de volwassenen iets minder. De politie heeft dit weekend tientallen Nederlanders opgepakt tijdens verschillende sinterklaasintochten. Gisteren arresteerden agenten in Tilburg alleen al 48 pro-Zwarte Pietdemonstranten. De groep stond dicht bij actievoerders die demonstreerden tégen het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet en zochten de confrontatie. Zaterdag heerste er ook al een grimmige sfeer in Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. Tegenstanders van Zwarte Piet werden bekogeld met blikken bier en eieren en er werden racistische leuzen gescandeerd. In Rotterdam infiltreerden zelfs extreemrechtse activisten in de sinterklaasstoet.

HLN