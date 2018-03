De grootste wanbetaler is de overheid 1 op 3 facturen te laat 06 maart 2018

56 dagen: zo lang duurt het gemiddeld voor overheidsdiensten hun facturen betalen - terwijl de maximale wettelijke termijn eigenlijk op 30 dagen ligt. In 2016 was dat nog 44 dagen. Liefst één op de drie facturen is vorig jaar te lang blijven liggen, blijkt uit cijfers van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang). Alles samen ging het om 266.626 facturen, goed voor 1,6 miljard euro. Ook daar wordt steeds slechter gescoord, want het uitstaande bedrag is 42 miljoen euro hoger dan in 2016. Vooral de FOD Justitie haalt niet graag z'n portefeuille boven: twee op de drie facturen worden er te laat betaald en 118 dagen wachten ze gemiddeld om geld te storten. "Ongehoord en onhoudbaar", zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld). "Justitie is een pijler in onze rechtstaat, en daar moet je voldoende middelen voor voorzien." In totaal kostten de late betalingen de overheid vorig jaar 6,5 miljoen euro verwijlintresten. Daarvan staat Justitie in voor 5,8 miljoen euro.

