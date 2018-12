De grootste verdiener op YouTube is 7 jaar 08 december 2018

Amper zeven en stinkend rijk dankzij speelgoed uitpakken: dat is de Amerikaanse Ryan. De kleine jongen was volgens zakenmagazine 'Forbes' de best verdienende ster op YouTube vorig jaar. Wat hij daarvoor deed? Zijn mening geven over Cars- of Paw Patrol-speeltjes en pakjes openmaken.

