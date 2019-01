De grootste grandslammatch aller tijden Opelka 2m11 vs Isner 2m08 15 januari 2019

Veel tennis was er niet te zien - onder hun beiden sloegen ze 87 aces - maar Reilly Opelka (2m11) en John Isner (2m08) zorgden wel voor de grootste grandslamwedstrijd ooit. Het was de 21-jarige Opelka die het duel onder Amerikaanse opslagkanonnen in zijn voordeel beslechtte: 7-6, 7-6, 6-7, 7-6. (FDW)