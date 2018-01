De griep komt eraan 00u00 0

Bij ons zou het pas vanaf volgende week zijn, maar in de buurlanden slaat de griep nu reeds toe. Nederland wordt al drie weken geteisterd door een griepgolf. Daar hadden vorige week 92 op de 100.000 mensen de ziekte, terwijl men van een epidemie spreekt als twee weken na elkaar minstens 51 per 100.000 patiënten met griepkenmerken naar de huisarts trekken. In Engeland is het nog erger. Daar dreigen deze maand 55.000 niet-dringende operaties te worden uitgesteld, om handen (en centen) vrij te maken om de griep de baas te kunnen. (SPK)