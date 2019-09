Exclusief voor abonnees De Griekse Thiam Katerina Stefanidi (29) Polsstokspringen 19.24u 06 september 2019

Katerina Stefanidi is een veelvraat. "Of ik al veel van Brussel heb gezien? Neen. Maar ik heb wel al drie Brusselse wafels op." Hilariteit. En of de 29-jarige polsstokspringster gulzig is. Stefanidi is zowat de Thiam van Griekenland: olympisch, wereld- en Europees kampioene in haar discipline. Op haar erelijst ontbreekt alleen de wereldtitel indoor - Sandi Morris, die vanavond ook springt, stak daar in de winter van 2018 een stokje voor. Stefanidi, die haar vierde Diamond League op rij kan winnen, is nog lang niet voldaan, zegt ze. "Elke medaille is even belangrijk en je wil altijd winnen. Die titels maken wel dat je met vertrouwen aan een competitie begint - al vindt mijn coach dat het nog beter kan." Haar PR staat op 4m91, dat is 40 cm meer dan het Belgisch record dat Fanny Smets op 24 augustus sprong. Smets kan vanavond nog één keer een gooi doen naar de WK-limiet van 4m56.

