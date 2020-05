Exclusief voor abonnees De grens over om familie te bezoeken? Binnenkort kan het, zegt De Crem 25 mei 2020

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is ervan overtuigd dat de grenzen vóór 8 juni kunnen opengaan voor bezoek aan familie in de buurlanden. Dat zei hij in 'VTM Nieuws'. De grenzen met de buurlanden zijn al een tijdje gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Maar sinds de uitbreiding van de 'gezinsbubbel' is toegelaten met ­bijvoorbeeld grootouders, weerklonk ook de vraag om grensverkeer weer mogelijk te maken voor ­familiebezoek. Morgenavond krijgt de regering daarover een advies van de experten die de exit uit de coronamaatregelen voorbereiden, de GEES-groep. De Crem stelde <<met aan zekerheid grenzende ­waarschijnlijkheid>> dat bezoek aan familie buiten de landsgrenzen al voor 8 juni zal kunnen. Daarbij zal ook naar de situatie in de buurlanden gekeken ­moeten worden, die intern kan verschillen van regio tot regio. De Crem pleit er ook voor om deze week al duidelijkheid te geven aan de horeca, of zij op 8 juni kunnen openen. De volgende Veiligheidsraad is pas op 3 juni — volgende week woensdag — gepland, maar dat vindt De Crem te kort dag. (ARA)

